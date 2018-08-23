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Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы

В центре Москвы открыли огонь по полицейским

© Sputnik . Natalya Seliverstova
Происшествия
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Сотрудники правоохранительных органов ответным огнем из табельного оружия ранили нападавшего.

СУХУМ, 23 авг — Sputnik. Неизвестный обстрелял двух сотрудников полиции, охранявших дипломатические представительства в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

"По адресу улица Сивцев Вражек, дом 43, неизвестный открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам полиции полка по охране дипломатических представительств, один из полицейских получил ранение", — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции открыли ответный огонь из табельного оружия, в результате нападавший был ранен. В 500 метрах от места ЧП находится посольство Филиппин.

В настоящее время пострадавшему сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.



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