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Автомобиль полиции на улице Москвы.

Правоохранители установили личность стрелявшего в полицейских в Москве

© Sputnik . Наталья Селиверстова
Происшествия
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Сотрудники правоохранительных органов ответным огнем из табельного оружия ранили нападавшего.

Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
© Sputnik . Natalya Seliverstova
В центре Москвы открыли огонь по полицейским
СУХУМ, 23 авг — Sputnik. Установлена личность открывшего стрельбу по полицейским в центре Москвы, им оказался 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Это уроженец КБР 1987 года рождения", — сказал собеседник агентства.

Причины его нападения пока неизвестны.

В настоящее время пострадавшему сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.



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