Правоохранители установили личность стрелявшего в полицейских в Москве

СУХУМ, 23 авг — Sputnik. Установлена личность открывшего стрельбу по полицейским в центре Москвы, им оказался 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Это уроженец КБР 1987 года рождения", — сказал собеседник агентства.
Причины его нападения пока неизвестны.
В настоящее время пострадавшему сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.
К 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и 10-летию признания независимости республики Российской Федерацией экс-министр иностранных дел Максим Гвинджия в интервью Sputnik рассказал о том, какие события предшествовали признанию Абхазии и поделился своим мнением о развитии республики.