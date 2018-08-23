Правоохранители установили личность стрелявшего в полицейских в Москве

К 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и 10-летию признания независимости республики Российской Федерацией экс-министр иностранных дел Максим Гвинджия в интервью Sputnik рассказал о том, какие события предшествовали признанию Абхазии и поделился своим мнением о развитии республики.

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