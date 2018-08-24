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Автомобиль полиции на улице Москвы.

Появилось видео нападения на полицейских в центре Москвы

© Sputnik . Наталья Селиверстова
Происшествия
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В четверг мужчина открыл стрельбу по двум полицейским в переулке Сивцев Вражек в центре Москвы. Он ранил одного полицейского, но был ранен ответным огнем и обезоружен. Злоумышленник был госпитализирован, пострадавшему полицейскому оказана помощь.

СУХУМ, 24 авг — Sputnik. Следственный комитет России опубликовал видео нападения на двух полицейских в центре Москвы вечером в четверг, передает РИА Новости.

На 48-секундном видеоролике, опубликованном на YouTube-канале ведомства, запечатлен момент стрельбы в полицейских, идущих по тротуару.

В течение 30 секунд нападавший хаотично отстреливался от правоохранителей. Также на видеозаписи четко видны неприцельные выстрелы силовиков, направленные в район ног злоумышленника. После чего нападавший попытался убежать, но после выстрела правоохранителей упал на землю.



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