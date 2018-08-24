Скрылись с 30 миллионами: в Сочи ищут машину с абхазскими номерами

По сообщениям СМИ, грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей в Сочи на улице Пасечной 24 августа.

СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Полицейские разыскивают белую Kia Rio с абхазскими номерами, в которой могут находиться вооруженные люди, сообщил канал "Кубань 24".

"По предварительным данным, неизвестные совершили разбойное нападение на мужчину и отобрали сумку с 30 миллионами рублей. Затем они скрылись", — говорится в сообщении.

"Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу МВД по Краснодарскому краю сообщает, что проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. По данным ведомства, водитель — кавказской внешности. На вид ему 30-35 лет, рост — приблизительно 170-175 сантиметров. Был одет в коричневую рубашку с желтыми вставками, бриджи и бейсболку.