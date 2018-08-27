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Спасатель погиб при эвакуации тел альпинистов в горах Северной Осетии

© Sputnik . Владимир Астапкович
Происшествия
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Три участника сборов федерации альпинизма Краснодарского края, проходящих в альплагере "Комы-арт", совершали восхождение на гору Галдор, но не вышли в установленное время на связь.

СУХУМ, 26 авг — Sputnik. Спасатель Эдуард Скрипник погиб в горах Северной Осетии во время эвакуации тел троих альпинистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Изначально поисковые работы были организованы руководителем сборов, но результатов они не дали, 21 августа к работам была привлечена авиация МЧС России. Тела альпинистов были обнаружены 23 августа, но из-за регулярного камнепада подойти к ним и приступить к транспортировке удалось только в воскресенье утром.

"В воскресенье при проведении поисково-спасательных работ в Северной Осетии на горе Галдор погиб спасатель Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России Эдуард Владимирович Скрипник. Группа, в которую входил Эдуард Скрипник, занималась поиском пропавших альпинистов? совершавших восхождение на гору Галдор", — говорится в сообщении.

Альпинист
© Фото: Al ghazali
Трое альпинистов пропали в горах Северной Осетии

По информации управления, Скрипник начал свою трудовую биографию в Ставропольском поисково-спасательном отряде МЧС России в апреле 2007 года. "Скрипник имел высокую профессиональную и спортивную подготовку. Принимал активное участие в статусе руководителя во многих сложных поисково-спасательных работах. За время работы в отряде зарекомендовал себя как человек смелый, целеустремлённый, опытный альпинист, способный проводить поисково-спасательные работы высокой сложности", — отмечается в сообщении.

Личный состав главного управления МЧС России по Ставропольскому краю скорбит вместе со всеми, кто знал и любил этого человека, добавили в ведомстве. Семье спасателя будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, отмечено в сообщении.



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