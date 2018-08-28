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Немецкая полиция

Акции протеста прошли в Германии: есть пострадавшие

© AFP 2018 / CLEMENS BILAN
Происшествия
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Акции прошли в центре города и завершились по требованию полиции после того, как активисты стали кидать друг в друга горящие петарды.

СУХУМ, 28 авг – Sputnik. В саксонском Хемнице шесть человек получили легкие ранения во время акции протеста, которая прошла ночью, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

"В целом, ночь в городе прошла спокойно", — заявил журналистам представитель ведомства. По его словам, активисты получили травмы из-за того, что во время демонстраций протестующие кидали друг в друга "петарды и другие предметы".

В акциях приняли участие порядка трех тысяч человек, в том числе около двух тысяч националистов. Их оппоненты из левого лагеря собрали около тысячи сторонников.

В ночь на воскресенье в Хемнице произошла драка, в которой погиб 35-летний немец. По неподтвержденным данным, в потасовке участвовали мигранты. После этого сотни человек вышли на несогласованную демонстрацию в центре Хемница, из-за этого досрочно прекратился городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, они выкрикивали угрозы в адрес мигрантов.

Подозреваемыми по делу об убийстве проходят 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. В понедельник административный суд Хемница выдал ордер на их арест.



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