Прокуратура возбудила уголовное дело о похищении мужчины в Абхазии

СУХУМ, 31 августа – Sputnik. Прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по факту похищения Геннадия Саная, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Автомобиль, принадлежащий похищенному, обнаружен в Нижней Эшере. Следователи провели осмотр машины.
"На данном этапе расследования идет активный сбор доказательств, осмотр и изъятие видеозаписей с камер наружного наблюдения в целью установления личностей похитителей и автомашины, на которой был увезен Саная Г.В.", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Расследование уголовного дела находится под личным контролем Генпрокурора Абхазии.