Прокуратура возбудила уголовное дело о похищении мужчины в Абхазии

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Как Абхазия провела лето: обзор событий Прошедшие три месяца удивляли, умиляли, а иногда пугали событиями. О том, кто стал героем лета, какие главные политические события произошли в стране и чем Абхазия удивила иностранных гостей, читайте в материале Sputnik. 82

Стали известны детали убийства Захарченко В связи с убийством руководителя республики, Донецк закрыт для въезда и выезда. 615