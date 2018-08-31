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Плачущая девочка

Мужчина подозревается в попытке изнасилования несовершеннолетних

© Fotolia / Vkara
Происшествия
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Оперативники задержали злоумышленника, который в пьяном состоянии пытался изнасиловать двоих несовершеннолетних детей.

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила дело в отношение гражданина Узбекистана, который подозревается в попытке изнасилования несовершеннолетних, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

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© Depositphotos / Leungchopan
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"22 августа 2018 года  Мурод Хайдаров в пьяном состоянии выследил маршрут двоих детей, догнал их, повалил на землю и пытался изнасиловать. Но дети смогли оказать сопротивление и убежать. Имена детей не разглашаются в интересах следствия",- говорится в сообщении ведомства.

Оперативники задержали злоумышленника. Сейчас он водворен в ИВС УВД по городу Сухум.  В отношение гражданина Узбекистана Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



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