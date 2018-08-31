Возбуждено дело по факту изнасилования гражданки России в Абхазии

Оперативники задержали мужчину, изнасиловавшего гражданку России в Абхазии, и водворили его в ИВС.

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Прокуратура Гудаутского района возбудило уголовное дело по факту изнасилования гражданки России в Абхазии, сообщается на сайте Генпрокуратуры республики.

© Fotolia / Vkara Мужчина подозревается в попытке изнасилования несовершеннолетних

"Геворг Амирджанян подозревается в том, что 23 августа 2018 года примерно в 03.30 в селе Лыхны Гудаутского района управляя автомашиной ВАЗ 2114 и следуя с пассажиркой (гражданкой РФ 1995 года рождения, чьи данные в интересах следствия не подлежат разглашению) со стороны поста ГАИ, отвез потерпевшую на берег моря, где подавляя ее сопротивление, против воли последней, нанеся ей удар рукой по голове совершил с последней насильственный половой акт, после чего отобрав у нее деньги в сумме 3000 рублей и страховой полис скрылся", – говорится в сообщении.

Оперативники задержали Геворга Амирджаняна и водворили в ИВС. Постановлением суда Гудаутского района в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Потерпевшая направлена на медицинское обследование. Расследование уголовного дела ведет следователь Гудаутской районной прокуратуры.