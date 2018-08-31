Стали известны детали убийства Захарченко

В связи с убийством руководителя республики, Донецк закрыт для въезда и выезда.

СУХУМ, 31 авг — Sputnik. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко умер от полученного в результате взрыва ранения в голову, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики.

© Sputnik . Игорь Маслов Глава ДНР скончался в результате взрыва

Собеседник агентства рассказал, что взрывом повреждена большая площадь.

Советник Захарченко Александр Казаков в разговоре с РИА Новости подтвердил, что взрыв в кафе был терактом.

"Это был взрыв. Закладка (взрывного устройства. — Прим. ред.) готовилась целенаправленно, Захарченко погиб, вице-премьер Александр Тимофеев в тяжелом состоянии в больнице", — сказал Казаков.

Он уточнил, что взрывное устройство было заложено в ресторане заранее. По словам Казакова, за терактом стоят те же, кто убил командиров ополченцев "Гиви" и "Мотороллу".

Подозреваемые в убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко задержаны, заявил советник Захарченко Александр Казаков.

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"На текущий момент в республике введено чрезвычайное положение, границы закрыты, уже задержаны подозреваемые в совершении этого теракта", — сказал Казаков в эфире "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Сообщается, что сегодня вечером пройдет экстренное заседание Совета министров ДНР. На нем определят, кто будет исполнять обязанности главы ДНР.

Республиканская генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "теракт".

Кафе "Сепар", в котором произошел теракт, расположено в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР. Во время взрыва получил тяжелые ранения министр доходов и сборов Александр Тимофеев, он госпитализирован.