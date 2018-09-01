11:21 01 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.04
  • EUR79.50
Поиск
Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате теракта

Увеличилось число жертв взрыва, в котором погиб Захарченко

© Sputnik .
Происшествия
Получить короткую ссылку
83 0 0

Лидер ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. Два человека, включая главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, погибли и 11 пострадали в результате взрыва в кафе в Донецке, уточнили в пресс-службе МЧС ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате теракта
© Sputnik .
Появились данные о месте закладки бомбы, убившей Захарченко

"В результате взрыва погибли два человека. Пострадавших пять человек от госпитализации отказались. Госпитализированы в лечебное учреждение шесть человек. Анкетные данные погибших и пострадавших устанавливаются", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

Донецкое агентство новостей сообщает со ссылкой на министра здравоохранения ДНР Александра Оприщенко, что второй погибший — телохранитель Александра Захарченко.

Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье "Теракт".

​МИД России также расценил убийство Александра Захарченко как теракт, Следственный комитет России выразил готовность оказать содействие правоохранительным органам ДНР в расследовании убийства главы республики и возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы ДНР, а также назвал Захарченко "настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса".



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ангар с военной техникой на территории российской военной базы в городе Цхинвал
    На новом месте

    Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.

  • Большегрузные автомобили, фото из архива
    Не поделили дорогу

    В Баку произошла массовая драка между белорусскими и украинскими дальнобойщиками, пострадали несколько человек.

  • Орошение
    Дайте воды!

    В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Народная воля

    Вопрос о всенародном голосовании на выборах президента Латвии может решиться еще до октября.

  • Желтые автобусы IVECO для школьных учреждений
    Снова в школу

    Президент Литвы Даля Грибаускайте на Кафедральной площади Вильнюса провела торжественную церемонию передачи автобусов школам.

  • банкноты номиналом 200 лей
    Денежный поток

    Объем денежных переводов в Молдову из России в июле 2018 года составил 34,66 миллионов долларов (30% от общего объема).

  • Празднование Курбан-Байрама в Душанбе
    Экономика религии

    Таджикистан признан самой религиозной страной в Центральной Азии, но как влияет религия на экономику и быт современных таджикистанцев?

  • Сотрудники МВД Узбекистана
    На связи

    МВД Узбекистана и ФБР будут обмениваться конфиденциальной информацией в сфере борьбы с преступностью.

  • Семафор
    В ожидании поезда

    Хорошие отношения с Пекином не позволят Москве препятствовать экспорту через Эстонию грузов из КНР, считают в руководстве Эстонской железной дороги.

  • Ангар с военной техникой на территории российской военной базы в городе Цхинвал
    На новом месте

    Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.

  • Большегрузные автомобили, фото из архива
    Не поделили дорогу

    В Баку произошла массовая драка между белорусскими и украинскими дальнобойщиками, пострадали несколько человек.

  • Орошение
    Дайте воды!

    В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Празднование Дня ВДВ в Абхазии
Юбилей признания, спортивные победы, неожиданные гости: чем запомнился август в Абхазии
79 лет назад началась Вторая мировая война
Чтобы помнили: 79 лет назад началась Вторая мировая война
Процент женщин в населении различных стран
Кого больше: сколько женщин в населении разных стран

Соцсети

Sputnikabkhazia