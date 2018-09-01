Увеличилось число жертв взрыва, в котором погиб Захарченко

Лидер ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. Два человека, включая главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, погибли и 11 пострадали в результате взрыва в кафе в Донецке, уточнили в пресс-службе МЧС ДНР. Об этом сообщает РИА Новости. © Sputnik . Появились данные о месте закладки бомбы, убившей Захарченко

"В результате взрыва погибли два человека. Пострадавших пять человек от госпитализации отказались. Госпитализированы в лечебное учреждение шесть человек. Анкетные данные погибших и пострадавших устанавливаются", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

Донецкое агентство новостей сообщает со ссылкой на министра здравоохранения ДНР Александра Оприщенко, что второй погибший — телохранитель Александра Захарченко.

Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье "Теракт".

​МИД России также расценил убийство Александра Захарченко как теракт, Следственный комитет России выразил готовность оказать содействие правоохранительным органам ДНР в расследовании убийства главы республики и возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы ДНР, а также назвал Захарченко "настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса".