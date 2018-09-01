Увеличилось число жертв взрыва, в котором погиб Захарченко

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. Два человека, включая главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, погибли и 11 пострадали в результате взрыва в кафе в Донецке, уточнили в пресс-службе МЧС ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.
"В результате взрыва погибли два человека. Пострадавших пять человек от госпитализации отказались. Госпитализированы в лечебное учреждение шесть человек. Анкетные данные погибших и пострадавших устанавливаются", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
Донецкое агентство новостей сообщает со ссылкой на министра здравоохранения ДНР Александра Оприщенко, что второй погибший — телохранитель Александра Захарченко.
Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье "Теракт".
Так сейчас выглядит место гибели главы непризнанной ДНР #Захарченко в Донецке. #Donetsk pic.twitter.com/Nr31FTrCDB— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 1 сентября 2018 г.
МИД России также расценил убийство Александра Захарченко как теракт, Следственный комитет России выразил готовность оказать содействие правоохранительным органам ДНР в расследовании убийства главы республики и возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы ДНР, а также назвал Захарченко "настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса".