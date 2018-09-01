Власти Сочи оказали помощь пассажирам горевшего самолета

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair загорелся после посадки в Сочи, пострадали 18 человек, среди них трое детей.

СУХУМ, 1 сент – Sputnik. Всем пассажирам загоревшегося в Сочи самолета оказали всестороннюю помощь, сообщает пресс-служба Администрации Сочи.

Людям предложили временное размещение в гостинице "Александровский сад" в Имеретинской низменности.

Помощью, как сообщают в ведомстве, воспользовался 61 человек, для них также было организовано горячее питание, оказана психологическая поддержка и последующая доставка к местам отдыха.

Все службы города и аэропорта задействованы в ликвидации последствий аварии. По факту возгорания самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.

Сообщение о том, что в международном аэропорту Сочи при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил крылом ограждение, после чего произошло возгорание, поступило в ведомство в 02:59 1 сентября.

На борту находилось 166 пассажиров и 6 членов экипажа. Была проведена эвакуация.

В 03:15 пожар был ликвидирован. Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы на безопасное расстояние.

Синоптики предупреждают, в течение дня в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистый сильный ветер. На реках резкий подъем уровня воды. Есть риск схода селей малого объема в горной зоне. На участке Магри – Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.