В Краснодаре сделали операцию женщине, пострадавшей при аварии в аэропорту Сочи

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair загорелся после посадки в Сочи в ночь на 1 сентября, пострадали 18 человек, среди них трое детей.

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. Женщина, пострадавшая при аварийной посадке самолета в Сочи, была переведена в НИИ — краевую клиническую больницу в Краснодаре №1 и успешно прооперирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.

"Да, женщина переведена к нам, ей провели операцию, примерно в 15.15, она прошла успешно. Врачи говорят, что в ближайшее время ее выпишут, неделя, может меньше, по состоянию. Ничего жизнеугрожающего нет, у нее была травма спины", — рассказали в пресс-службе.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair, следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет, однако скончался сотрудник аэропорта. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело.