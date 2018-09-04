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Ракетный удар по Сирии. Архивное фото

Сирия отразила авиационную атаку Израиля

© AP Photo. Hassan Ammar
Происшествия
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Ранее Израиль неоднократно наносил удары по объектам на территории Сирии.

СУХУМ, 4 сен — Sputnik. ПВО Сирии отразила атаку ВВС Израиля, сбив пять ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство САНА.

"ПВО Сирии сбила несколько ракет, выпущенных самолетами Израиля по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы", — сообщило агентство со ссылкой на корреспондента.

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Ранее агентство сообщало о нескольких взрывах, прогремевших в этом районе.

Военный источник рассказал телеканалу подробности атаки. По его словам, ударам подверглись военные объекты в Тартусе и Хаме.

Как сообщили медики, в результате инцидента один человек погиб, четверо пострадали.

Ранее Израиль неоднократно наносил удары по объектам на территории Сирии.

В частности, второго августа израильские военные атаковали "несколько" вооруженных террористов в приграничном районе Сирии. Инцидент произошел на юге контролируемой Сирией части Голанских высот, где ранее действовала террористическая организация "Исламское государство"*.

Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года, однако боестолкновения были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Ракетные удары по Сирии
© RIA Novosti
Ракетные удары по Сирии



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