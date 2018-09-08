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Акции протеста в Салониках в преддверии ежегодного политического выступления премьер-министра Греции Алексиса Ципраса

Столкновения в Салониках: полиция применила слезоточивый газ

© REUTERS / Costas Baltas
Происшествия
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В Салониках начались столкновения демонстрантов с полицией.

СУХУМ, 8 сен — Sputnik. Столкновения демонстрантов с полицией происходят в субботу в Салониках в преддверии ежегодного политического выступления премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, полиция применила слезоточивый газ, сообщило РИА Новости.

Столкновения возле мэрии Салоников показывает в прямом эфире телеканал ERT-3.

Слезоточивый газ применен и возле памятника Александру Великому, где проходит митинг "Македония — это Греция". Люди закрывают платками и одеждой лица, чтобы защититься от газа. В Салониках в субботу проходит сразу несколько антиправительственных митингов.

 



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