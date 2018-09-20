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Два человека погибли при взрыве возле мечети в Кабардино-Балкарии

Столкновения в селе в Кабардино-Балкарии попали на видео

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике
Происшествия
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Столкновения произошли после того, как местные жители остановили участников конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы. На место событий стянули силы полиции и Росгвардии.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Беспорядки в селе Кенделен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал "Россия 24".

"В ближайшее время зачинщики будут установлены и решен вопрос о возбуждении уголовного дела", — сообщили в следственном управлении СК по Кабардино-Балкарии.

Зачинщики столкновений пытались спровоцировать конфликт, размещая в соцсетях "недостоверную информацию о происходящем" и возбуждая вражду по национальному признаку, отметили в ведомстве.

Канжальская битва произошла в 1708 году. В этом сражении кабардинцы, которых возглавлял князь Кургоко Атажукин, разбили войска крымского хана Каплан Гирея.




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