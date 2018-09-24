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Извержение вулкана. Архивное фото

Извержение одного из крупнейших в мире грязевых вулканов попало на видео

© REUTERS / USGS/Handout
Происшествия
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По данным Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, извержение началось около девяти утра в воскресенье.

СУХУМ, 24 сен — Sputnik. На Апшеронском полуострове, в 35 километрах от Баку произошло извержение одного из крупнейших в мире грязевых вулканов Отман-Боздаг, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

"Высота выброса грязи составила 200-300 метров. На близлежащей к вулкану территории возникли многочисленные трещины глубиной до 40 метров", — отмечается в сообщении.

Последний раз извержение Отман-Боздага произошло в феврале 2017 года. Вулкан находится на территории заповедника, близлежащие к нему территории также не заселены людьми.



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