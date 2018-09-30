Землетрясения и цунами унесли жизни более 800 человек в Индонезии

В пятницу недалеко от города Палу на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1.

СУХУМ, 30 сен — Sputnik. Число жертв землетрясения и последовавшего за ним цунами в городе Палу в Индонезии достигло 832, передало Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB). Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 420 погибших и 540 пострадавших.

Утром в пятницу недалеко от города Палу на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © RUPTLY. Последствия землятресения и цунами в Индонезии

Позднее в этом же районе зафиксировали еще один толчок магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома).

В этом районе располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.