В Индонезии после землетрясения проснулся вулкан

Население близлежащих деревень предупредили о возможном излиянии лавы, а также посоветовали использовать респираторы в случае падения пепла.

СУХУМ, 3 окт — Sputnik. Вулкан Сопутан на индийском полуострове Сулавеси активизировался в среду, сообщает РИА Новости со ссылкой на индонезийские СМИ. Отмечается что, вулкан, рядом с которым несколько дней назад произошло мощное землетрясение, выбросил столб пепла высотой примерно четыре километра.

Извержение началось примерно в 9 часов утра по местному времени (4:00 мск).

​Власти рекомендуют местным жителям ограничить посещение территорий в радиусе 4-6,5 километра от вулкана. Население близлежащих деревень предупредили о возможном излиянии лавы, а также посоветовали использовать респираторы в случае падения пепла.

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Несколько подземных толчков, самый мощный из которых составил 7,4 балла, потрясли регион в пятницу, затем на побережье обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, погибли более 1,4 тысячи человек, более 60 тысяч жителей остались без крова.