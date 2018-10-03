23:44 03 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.42
  • EUR75.74
Поиск
Вулкан Анак-Кракатау в Индийском океане

В Индонезии после землетрясения проснулся вулкан

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Происшествия
Получить короткую ссылку
36 0 0

Население близлежащих деревень предупредили о возможном излиянии лавы, а также посоветовали использовать респираторы в случае падения пепла.

СУХУМ, 3 окт — Sputnik. Вулкан Сопутан на индийском полуострове Сулавеси активизировался в среду, сообщает РИА Новости со ссылкой на индонезийские СМИ. Отмечается что, вулкан, рядом с которым несколько дней назад произошло мощное землетрясение, выбросил столб пепла высотой примерно четыре километра.

Извержение началось примерно в 9 часов утра по местному времени (4:00 мск).

​Власти рекомендуют местным жителям ограничить посещение территорий в радиусе 4-6,5 километра от вулкана. Население близлежащих деревень предупредили о возможном излиянии лавы, а также посоветовали использовать респираторы в случае падения пепла.

Разрушительные последствия цунами в Индонезии>>

Несколько подземных толчков, самый мощный из которых составил 7,4 балла, потрясли регион в пятницу, затем на побережье обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, погибли более 1,4 тысячи человек, более 60 тысяч жителей остались без крова.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Граница
    Спуску не будет!

    Нарушителей границы Южной Осетии ждет увеличение штрафов – проект закона уже утвержден на заседании правительства республики.

  • Ситуация на месте столкновения пассажирского автобуса с поездом в поселке Бина Хазарского района. 1 октября 2018 года
    Кто виноват?

    "Азербайджанские железные дороги" опубликовали видео столкновения автобуса с электровозом, в результате которого погибли два и ранены 42 человека.

  • Кол-центр полиции РА
    Не вешайте трубку!

    В Армении персональные данные звонящих в "скорую помощь", полицию и спасателям отныне станут известны операторам экстренных служб.

  • Сотрудница кафе KFC
    Латышский ответ

    Работодателям Латвии хотят запретить требовать от своих сотрудников знания иностранных языков, главное – латышский.

  • Улица Вильняус, архивное фото
    Без разговоров

    Литовским пешеходам запретили говорить по телефону на переходах – нарушителям грозит штраф до 40 евро.

  • Пластиковая посуда на ярком фоне
    Пластик вне закона

    Власти Молдовы намерены ввести штрафы за использование одноразовой пластиковой посуды, которая засоряет окружающую среду.

  • Граница
    Спуску не будет!

    Нарушителей границы Южной Осетии ждет увеличение штрафов – проект закона уже утвержден на заседании правительства республики.

  • Ситуация на месте столкновения пассажирского автобуса с поездом в поселке Бина Хазарского района. 1 октября 2018 года
    Кто виноват?

    "Азербайджанские железные дороги" опубликовали видео столкновения автобуса с электровозом, в результате которого погибли два и ранены 42 человека.

  • Кол-центр полиции РА
    Не вешайте трубку!

    В Армении персональные данные звонящих в "скорую помощь", полицию и спасателям отныне станут известны операторам экстренных служб.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ан-225 и Буран
Эксперименты на крыле: самые необычные самолеты мира
Россия поставила в Сирию комплексы С-300
Россия поставила в Сирию комплексы С-300: видео Минобороны России
Ядерное оружие
Ядерное оружие: кто и чем угрожает миру

Соцсети

Sputnikabkhazia