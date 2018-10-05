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Место авиакатастрофы МиГ-29 в Подмосковье

Появилось видео с места крушения МиГ-29 в Подмосковье

© Страница "Москва с огоньком | Новости Москвы" во ВКонтакте
Происшествия
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Крушение МиГ-29 произошло в лесу в районе деревни Дмитровцы в Коломенском районе Московской области.

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Очевидцы сняли на видео место авиакатастрофы МиГ-29 в Подмосковье. Кадры опубликованы в "ВКонтакте" в группе "Москва с огоньком. Новости Москвы", передает РИА Новости.

В ОАК сообщили, что пилоты смогли катапультироваться. По предварительной данным, причиной падения истребителя стала неполадка в системе управления.

МиГ-29 — советский/российский истребитель, предназначенный для уничтожения всех типов воздушных целей, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.



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