Пьяного дебошира сняли с авиарейса в Сочи

СУХУМ, — 8 окт – Sputnik. Пьяный москвич на борту самолета "Москва – Сочи" устроил дебош. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

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Сообщение о том, что один из пассажиров самолета устроил дебош, поступило от диспетчера в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи.

"Один из пассажиров во время полета рейса "Москва — Сочи" в неадекватном состоянии нарушал общественный порядок и не реагировал на замечания бортпроводников. После приземления к воздушному судну незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Пассажир был задержан и доставлен в дежурную часть ЛОП в аэропорту Сочи, а затем направлен на медицинское освидетельствование", — говорится в сообщении ведомства.

По результатам медицинского освидетельствования, дебошир находился под воздействием алкоголя. За появление в состоянии алкогольного опьянения и нарушение общественного порядка мужчина привлечен к административной ответственности.