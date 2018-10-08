21:41 08 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.97
  • EUR76.99
Поиск
Международный аэропорт в Сочи

Пьяного дебошира сняли с авиарейса в Сочи

© Sputnik / Нина Зотина
Происшествия
Получить короткую ссылку
138 0 0

По результатам медицинского освидетельствования, дебошир находился под воздействием алкоголя.

СУХУМ, — 8 окт – Sputnik. Пьяный москвич на борту самолета  "Москва – Сочи" устроил дебош. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Самолет в Сочи, архивное фото
© Sputnik / Нина Зотина
Житель Британии скончался в самолете до экстренной посадки в Сочи

Сообщение о том, что один из пассажиров самолета устроил дебош, поступило от диспетчера в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи.

"Один из пассажиров во время полета рейса "Москва — Сочи" в неадекватном состоянии нарушал общественный порядок и не реагировал на замечания бортпроводников. После приземления к воздушному судну незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Пассажир был задержан и доставлен в дежурную часть ЛОП в аэропорту Сочи, а затем направлен на медицинское освидетельствование", — говорится в сообщении ведомства.

По результатам медицинского освидетельствования, дебошир находился под воздействием алкоголя. За появление в состоянии алкогольного опьянения и нарушение общественного порядка мужчина привлечен к административной ответственности.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Аэропорт Алматы
    Мне бы в небо!

    Авиационные власти Казахстана провели проверку по факту прохода певца Торегали Тореали на борт самолета авикомпании Air Astana без билета.

  • Мигалка. Архивное фото
    Низко летел

    Сотрудники отдела ГУВД Чуйской области задержали водителя машины с мигалкой, который чуть не сбил автоинспектора на трассе под Бишкеком.

  • Детская одежда и обувь
    Вторые руки

    Белорусское правительство может запретить торговлю бывшей в употреблении одеждой и обувью через интернет.

  • Свадьба, архивное фото
    Замуж за таджика

    В Таджикистане к выбору невесты и организации свадьбы всегда относились не так, как в России. Необычные истории того, как девушек выдавали замуж.

  • Главный научный сотрудник РАНХиГС Гульнара Краснова
    Кем быть?

    В РАНХиГС рассказали, какие направления в приоритете у узбекских студентов, которые приезжают учиться в Россию.

  • Таллиннское горсобрание
    Всех посчитал

    Депутат-консерватор Таллиннского горсобрания озаботился количеством граждан России в школах эстонской столицы.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Прибытие ретро-поезда Золотой орел в Абхазию
Путь "Золотого орла": туристический ретро-поезд в Абхазии
Песнь огня и пара: как устроен паровоз Золотого орла
Песнь огня и пара: как устроен паровоз "Золотого орла"
Нарушения ПДД в Абхазии
Нарушения правил на дорогах Абхазии в цифрах

Соцсети

Sputnikabkhazia