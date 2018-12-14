При крушении поезда в Анкаре представители абхазской диаспоры не пострадали

СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. При крушении скоростного поезда, который следовал из Анкары в Конью представители абхазской диаспоры в Турции не пострадали, сказал в интервью Sputnik представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия.

"Сейчас я нахожусь в Анкаре, приехал сюда вчера вечером и встречался с руководителем абхазского культурного центра, ни одного представителя нашей диаспоры к счастью в поезде не было", — добавил он.

Утром 13 декабря в Турции произошло крушение скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью. Из-за столкновения с локомотивом с рельсов сошли три вагона поезда, при этом обрушился пешеходный переход. Девять человек погибли и 84 получили ранения.