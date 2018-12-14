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Место железнодорожной аварии в Анкаре, Турция, четверг, 13 декабря 2018 года.

При крушении поезда в Анкаре представители абхазской диаспоры не пострадали

© AFP 2018 / ADEM ALTAN
Происшествия
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Утром 13 декабря в Турции произошло крушение скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью.

СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. При крушении скоростного поезда, который следовал из Анкары в Конью представители абхазской диаспоры в Турции не пострадали, сказал в интервью Sputnik представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия. 

"Сейчас я нахожусь в Анкаре, приехал сюда вчера вечером и встречался с руководителем абхазского культурного центра, ни одного представителя нашей диаспоры к счастью в поезде не было", — добавил он.

Утром 13 декабря в Турции произошло крушение скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью. Из-за столкновения с локомотивом с рельсов сошли три вагона поезда, при этом обрушился пешеходный переход. Девять человек погибли и 84 получили ранения.

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Количество пострадавших при крушении поезда в Анкаре достигло 84 человек


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