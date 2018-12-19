Боевиков ИГ*, готовивших теракт, уничтожили в Ставрополе

Группа боевиков запрещенной группировки "Исламское государство"* была нейтрализована в Ставрополе, пострадавших среди сотрудников ФСБ России нет.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. В Ставрополе уничтожили группу боевиков запрещенной группировки "Исламское государство"*, открывших огонь по силовикам, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

"Ответным огнем члены международной террористической организации "Исламское государство"* были нейтрализованы. Пострадавших среди сотрудников ФСБ России нет", — говорится в релизе ведомства.

Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта, создании террористической организации и незаконном ношении оружия. Идет расследование.

За последний год ФСБ удалось предотвратить почти два десятка терактов и пресечь деятельность нескольких экстремистских ячеек.

В ноябре сотрудники ведомства задержали группу исламистов, собиравших деньги для ИГ*. В октябре в Татарстане разоблачили связанную с ИГ* законспирированную террористическую ячейку.

*Террористическая организация, запрещенная в России.