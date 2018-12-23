Самолет Москва-Сочи вернулся в Домодедово с отказавшим двигателем

Самолет компании S7, вылетевший из Домодедово в Сочи в воскресенье 23 декабря, вернулся в аэропорт из-за отказа одного из двигателей.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Самолет компании S7, выполнявший рейс Москва-Сочи с 192 пассажирами на борту, вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика.

Как рассказал собеседник агентства, отключение одного из двигателей Airbus A321 произошло на высоте около трех тысяч метров.

Посадка прошла благополучно, добавили в авиакомпании. Уже подготовлено резервное судно, в течение часа пассажиры вылетят в Сочи.

Как отметили в S7, все пилоты регулярно отрабатывают подобные ситуации во время подготовки, поэтому угрозы безопасности пассажиров не было. Кроме того, двухдвигательные самолеты могут продолжать полет с одним двигателем, уточнил авиаперевозчик.