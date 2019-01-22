Задержан пассажир рейса Сургут - Москва, угрожавший захватить самолет

По факту действий пассажира рейса Сургут - Москва возбуждено дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Пассажир, угрожавший захватить самолет Сургут - Москва, задержан, им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

© Sputnik / Юлия Честнова Пассажир "Аэрофлота" хотел угнать самолет

По предварительным данным, пассажир в состоянии опьянения, угрожая, что у него имеется оружие, во время полета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета.

Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Как следует из данных онлайн-табло, рейс SU1515 вылетел из Сургута в 13:00 по местному времени и должен был приземлиться в московском Шереметьево в 19:30. Согласно данным онлайн-табло "Аэрофлота", самолет совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска в 16:24 по местному времени.

Источник сообщил РИА Новости, что нештатная посадка произошла из-за пассажира — 41-летнего Павла.