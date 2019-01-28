19:04 28 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.93
  • EUR75.19
Поиск

Капитан судна "Норд" не выходит на связь три дня, сообщил адвокат

© Sputnik / Стрингер
Происшествия
Получить короткую ссылку
11 0 0

Капитан крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко, который удерживался на Украине, не выходил на связь с субботу 26 января.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Адвокат Максим Могильницкий заявил о том, что капитан крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко, который удерживался на Украине, пропал без вести, сообщает РИА Новости.

Арестованное российское рыболовное судно Норд, архивное фото
© Фото: Государственная пограничная служба Украины
В Крыму рассказали о возможном обмене капитанов "Норда" и "ЯМК-0041"

По словам Могильского, на связь с родными Горбенко не выходит уже три дня. Капитан "Норда" пропал в субботу 26 января около полудня и никто его с тех пор не видел, пояснил адвокат.

он также напомнил, что Горбенко исчезает не впервые, в апреле прошлого года капитана похитили сотрудники Службы безопасности Украины непосредственно с борта судна "Норд", задержанного в Мариупольском порту. Однако в тот раз о местонахождении Горбенко адвокатам стало известно уже пять часов спустя.

Крымское судно "Норд" под флагом России задержали в Азовском море 25 марта. У всех членов экипажа были российские паспорта, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами. Два моряка смогли вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.

Капитану судна вменили "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Евросоюз принял заявление по инциденту в Черном море>>

Позднее семерых членов экипажа "Норда" обменяли на семерых украинских моряков. Дело Горбенко Оболонский районный суд Киева должен рассмотреть первого февраля.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Остаться в живых: фото с экстремальной гонки в Англии
В память: кадры салюта у стен Петропавловской крепости
Симптомы, лечение и профилактика гриппа
Если хочешь быть здоров: профилактика и лечение гриппа

Соцсети

Sputnikabkhazia