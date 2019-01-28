Капитан судна "Норд" не выходит на связь три дня, сообщил адвокат

Капитан крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко, который удерживался на Украине, не выходил на связь с субботу 26 января.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Адвокат Максим Могильницкий заявил о том, что капитан крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко, который удерживался на Украине, пропал без вести, сообщает РИА Новости.

По словам Могильского, на связь с родными Горбенко не выходит уже три дня. Капитан "Норда" пропал в субботу 26 января около полудня и никто его с тех пор не видел, пояснил адвокат.

он также напомнил, что Горбенко исчезает не впервые, в апреле прошлого года капитана похитили сотрудники Службы безопасности Украины непосредственно с борта судна "Норд", задержанного в Мариупольском порту. Однако в тот раз о местонахождении Горбенко адвокатам стало известно уже пять часов спустя.

Крымское судно "Норд" под флагом России задержали в Азовском море 25 марта. У всех членов экипажа были российские паспорта, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами. Два моряка смогли вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.

Капитану судна вменили "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Позднее семерых членов экипажа "Норда" обменяли на семерых украинских моряков. Дело Горбенко Оболонский районный суд Киева должен рассмотреть первого февраля.