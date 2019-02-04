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Пожар в центре Москвы унес жизни четырех человек

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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В ночь на 4 февраля в квартире одного из жилых домов в центре Москвы произошло возгорание.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. В жилом доме на Никитском бульваре в Москве в ночь на понедельник 4 февраля вспыхнул пожар, в результате которого погибли четыре человека, сообщает РИА Новости.

Следственный комитет России по факту гибели людей возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.

Отмечается, что пожар площадью до двух тысяч квадратных метров охватил четвертый и пятый этаж дома. По сообщению спасателей, огонь распространялся по перекрытиям, которые позднее обрушились. К пяти утра пожар ликвидировали.

После полной локализации огня следователи приступят к осмотру места происшествия.

Теги:
пожар, Москва


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