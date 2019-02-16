Пострадавших и погибших при обрушении перекрытий в здании в Петербурге нет

Обрушение перекрытий произошло вечером в субботу в корпусе университета ИТМО на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге.

СУХУМ, 16 фев — Sputnik. Пострадавших и погибших при обрушении кровли в здании университета в Петербурге нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ГУ МЧС по Петербургу Алексея Аникина.

© Foto / группа "СТРАНИЦА НОВОСТЕЙ" во Вконтакте Обрушились перекрытия в петербургском университете

"Пострадавших и погибших нет", — сказал Аникин.

Очевидец произошедшего рассказал корреспондентам RT подробности случившегося.

"Спустя минуту после обрушения пыль поднялась ужасная, видимость была нулевая, не все могли выбраться самостоятельно, их закрыло завалами", — сказал он.

По его словам, из здания студенты выбирались по лестнице, доступ к которой был открыт.

Обрушение перекрытий произошло вечером в субботу в корпусе университета ИТМО на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге. По данным администрации вуза, в части здания велись строительные работы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.