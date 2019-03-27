Австрийские ультраправые финансировали стрелка из Новой Зеландии

Ранее сообщалось, что австрийские спецслужбы провели обыск в квартире официального представителя ультраправого "Идентитарного движения Австрии" Мартина Зелльнера из-за подозрений в связях со стрелком из Новой Зеландии.

СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что стрелок в Новой Зеландии получал финансирование от ультраправого "Идентитарного движения Австрии", передает РИА Новости.

"Мы можем подтвердить, что идентитаристы в Австрии оказывали финансовую поддержку, а также поддерживали связь с новозеландским преступником", - сказал Курц.

© AFP 2019 / DAVID MOIR Новозеландский убийца будет сам защищать себя в суде

Он так же подчеркнул, что таким проявлениям экстремизма нет места в Австрии, и с ними никто не собирается мириться.

"Здесь необходимо быстрое расследование этих сетей, установить, имели ли место махинации на территории Австрии и наказать всех, кто совершил преступление", - отметил Курц.

Facebook удалил полтора миллиона видео теракта в Новой Зеландии>>

В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.