Семь человек, подозреваемых во взрывах, задержаны на Шри-Ланке

Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали семь человек, подозреваемых в причастности к взрывам на острове.

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Семь человек задержаны в связи со взрывами в Шри-Ланке, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра экономических реформ и государственного распределения страны Харшу де Силва.

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE Восьмой за день взрыв прогремел на Шри-Ланке

Имена задержанных, а также другие данные о них пока не оглашаются.

Восемь взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях, а также в отелях Коломбо и в других частях страны. По меньшей мере 185 человек погибли, среди них 35 иностранных граждан, еще 500 человек получили ранения различной тяжести.

Правительство Шри-Ланки объявило о введении комендантского часа, а также закрыло доступ ко всем крупным соцсетям и интернет-мессенджерам.

Heads of Army, Navy, Airforce and IG along with Sec/Def, Sec/For Affairs meeting with @RWijewardene along with a few of us Ministers at MOD. All necessary emergency steps taken by Gov of #SriLanka. Soon official statement will be issued. pic.twitter.com/WkVQdcA5bT — Harsha de Silva (@HarshadeSilvaMP) 21 апреля 2019 г.

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