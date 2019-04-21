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Взрыв на Шри-Ланке, 21 апреля 2019

Семь человек, подозреваемых во взрывах, задержаны на Шри-Ланке

© AFP 2019 / ISHARA S. KODIKARA
Происшествия
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Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали семь человек, подозреваемых в причастности к взрывам на острове.

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Семь человек задержаны в связи со взрывами в Шри-Ланке, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра экономических реформ и государственного распределения страны Харшу де Силва.

Взрыв у церкви в Шри-Ланке, 21 апреля 2019
© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE
Восьмой за день взрыв прогремел на Шри-Ланке

Имена задержанных, а также другие данные о них пока не оглашаются.

Восемь взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях, а также в отелях Коломбо и в других частях страны. По меньшей мере 185 человек погибли, среди них 35 иностранных граждан, еще 500 человек получили ранения различной тяжести.

Правительство Шри-Ланки объявило о введении комендантского часа,  а также закрыло доступ ко всем крупным соцсетям и интернет-мессенджерам.

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Теги:
Шри-Ланка


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