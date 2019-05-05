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Пожар на борту самолета в аэропорту Шереметьево

Пассажирский самолет загорелся в Шереметьево

© Foto/ screenshot/Twitter/Дикая Москва
Происшествия
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Причиной пожара пассажирского самолета в Шереметьево, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования.

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Пассажирский самолет Москва — Мурманск экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.

По данным РИА Новости, пострадали шесть человек. Всех 78 пассажиров эвакуировали.

Источник агентства рассказал, что речь идет о самолете "Аэрофлота" Superjet 100. По его словам, причиной пожара предварительно стала неисправность электрооборудования.

Отмечается, что следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте выехали на место происшествия, обстоятельства и причины произошедшего выясняются.



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