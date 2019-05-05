Пассажирский самолет загорелся в Шереметьево

Причиной пожара пассажирского самолета в Шереметьево, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования.

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Пассажирский самолет Москва — Мурманск экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.

По данным РИА Новости, пострадали шесть человек. Всех 78 пассажиров эвакуировали.

В аэропорту Шереметьево пожар. Горит самолёт. Никого из других самолетов не выпускают. pic.twitter.com/raX0n5VhrO — Norenko Mikhail (@norenko_mikhail) 5 мая 2019 г.

Источник агентства рассказал, что речь идет о самолете "Аэрофлота" Superjet 100. По его словам, причиной пожара предварительно стала неисправность электрооборудования.

В Шереметьево горит пассажирский самолёт. Он вылетел из Москвы в Мурманск, но ему пришлось вернуться из-за возгорания pic.twitter.com/HGIOPxnbLW — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 5 мая 2019 г.

Отмечается, что следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте выехали на место происшествия, обстоятельства и причины произошедшего выясняются.