Один человек погиб при возгорании самолета в Шереметьево

Возгорание произошло на борту самолета "Аэрофлота", вылетевшего из Москвы в Мурманск, после чего самолет вернулся в Шереметьево.

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. При возгорании самолета в Шереметьево погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

Отмечается также, что по факту аварии Sukhoi Superjet 100 возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц.

По данным агентства, пожар в настоящее время потушен.

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Москва-Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту. Огнем была уничтожена значительная часть судна. На борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, сообщил РИА Новости источник в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. Огнем была уничтожена половина воздушного судна. Часть пассажиров покинула самолет самостоятельно.