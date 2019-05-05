Следственный комитет: при возгорании самолета в Шереметьево погибли 13 человек

Следственный комитет России подтвердил гибель 13 человек при возгорании пассажирского самолета в Шереметьево.

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Следственный комитет России заявил о 13 погибших, включая двух детей, при аварийной посадке самолета "Аэрофлота" в Шереметьево.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва - Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".