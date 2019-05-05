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Следственный комитет: при возгорании самолета в Шереметьево погибли 13 человек

© Sputnik / РИА Новости
Происшествия
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Следственный комитет России подтвердил гибель 13 человек при возгорании пассажирского самолета в Шереметьево.

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Следственный комитет России заявил о 13 погибших, включая двух детей, при аварийной посадке самолета "Аэрофлота" в Шереметьево.

Пожар на борту самолета в аэропорту Шереметьево
© Foto/ screenshot/Twitter/Дикая Москва
Пассажирский самолет загорелся в Шереметьево

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва - Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".



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