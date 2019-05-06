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Взрыв на химическом заводе в Пермском крае унес жизни троих человек

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Происшествия
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Взрыв на заводе "Уралхим" произошел во время ремонтных работ, погибли три человека.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Взрыв, в результате которого погибли три человека, прогремел в цехе по производству аммиака ОАО "Уралхим" в городе Березники Пермского края, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел во время ремонтных работ. 

Следственный комитет России возбудил дело по статье о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, изымают техническую документацию и видеозаписи с камер наблюдения.

Виновным грозит до семи лет лишения свободы.

Теги:
Пермский край, Россия


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