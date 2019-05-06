Взрыв на химическом заводе в Пермском крае унес жизни троих человек

Взрыв на заводе "Уралхим" произошел во время ремонтных работ, погибли три человека.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Взрыв, в результате которого погибли три человека, прогремел в цехе по производству аммиака ОАО "Уралхим" в городе Березники Пермского края, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел во время ремонтных работ.

Следственный комитет России возбудил дело по статье о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, изымают техническую документацию и видеозаписи с камер наблюдения.

Виновным грозит до семи лет лишения свободы.