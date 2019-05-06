Минздрав России рассказал о состоянии пострадавших пассажиров "Суперджета"

Следствие озвучивает несколько возможных причин катастрофы в Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

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Уточняется, что двое пострадавших в тяжелом состоянии и двое средней степени тяжести находятся в НИИ Вишневского Минздрава России, четверо пациентов госпитализированы в НИИ Склифосовского, среди которых один в тяжелом, трое — в состоянии средней тяжести, еще один человек в состоянии средней тяжести направлен в медцентр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Ранее председатель СК России в ходе оперативного совещания в аэропорту Шереметьево сообщил, что следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия.

На месте пожара обнаружены два "черных ящика" - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец.

По словам представителя экстренных служб региона, с "черными ящиками" сейчас работают следователи. В последующем самописцы будут переданы для расшифровки в специализированную организацию.

Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошла в воскресенье вечером. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт.

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Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При жесткой посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. Потом огонь перекинулся на всю хвостовую часть.

Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис объявил в регионе трехдневный траур. Семьи погибших жителей региона получат по миллиону рублей, пострадавшие — по 500 тысяч.

После трагедии СК возбудил уголовное дело, а премьер Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию ЧП.

Ространснадзор в свою очередь внепланово проверит "Аэрофлот", Шереметьево и Госкорпорацию по организации воздушного движения.