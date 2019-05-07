Муж убил жену в Гагрском районе

Убийство произошло в селе Псахара Гагрского района во вторник 7 мая примерно в три часа ночи.

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства гражданки Людмилы Ивановны Лазба, 1962 года рождения, произошедшего в селе Псахара Гагрского района, сообщает официальный сайт ведомства.

Оперативно-следственная группа, прибыв на место происшествия, установила, что убийство Людмилы Лазба было совершено ее супругом, уроженцем села Мгудзырхуа Гудаутского района Радионом Шотовичем Дбар, 1949 года рождения, который после совершенного преступления сам вызвал милицию и скорую помощь.

На месте преступления были обнаружены и изъяты 11 стреляных гильз, две пули, а также несколько патронов от автомата Калашникова.

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Расследование уголовного дела поручено следователю прокуратуры Гагрского района. Радион Дбар заключен под стражу.