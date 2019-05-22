Двоих боевиков, готовящих теракт, ликвидировали под Владимиром

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Двоих боевиков нейтрализовали в городе Кольчугино Владимирской области, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Как пояснили в ведомстве, спецназ блокировал дом, где укрывались боевики. На предложение сложить оружие и сдаться они открыли стрельбу и были убиты ответным огнем.
Отмечается, что личности, бандитов предварительно установлены. По данным оперативного штаба НАК, они были сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт.
"На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что во время контртеррористической операции жителей близлежащих домов эвакуировали. Никто из силовиков и гражданских не пострадал.