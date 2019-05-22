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Контртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области

Двоих боевиков, готовящих теракт, ликвидировали под Владимиром

© Foto / Национальный антитеррористический комитет
Происшествия
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В доме, где укрывались боевики, обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Двоих боевиков нейтрализовали в городе Кольчугино Владимирской области, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

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© AP Photo. Rahmat Gul
Один из главарей боевиков ИГ* ликвидирован в Афганистане

Как пояснили в ведомстве, спецназ блокировал дом, где укрывались боевики. На предложение сложить оружие и сдаться они открыли стрельбу и были убиты ответным огнем.

Отмечается, что личности, бандитов предварительно установлены. По данным оперативного штаба НАК, они были сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт.

"На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время контртеррористической операции жителей близлежащих домов эвакуировали. Никто из силовиков и гражданских не пострадал.



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