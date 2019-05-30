Скончался мужчина, поджегший себя у Белого дома в Вашингтоне

Секретная служба США ранее сообщила, что мужчина поджег себя в среду в районе полудня в парке Эллипс (Ellipse), расположенном к югу от Белого дома.

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Мужчина, поджегший себя в центре Вашингтона вблизи Белого дома, умер от полученных ожогов, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение парковой полиции.

"Человека (огонь - ред.) потушили и позднее доставили в местную больницу для оказания помощи. Мужчина из Бетесды, Мэриленд, опознанный как Арнав Гупта, умер от полученных ранений позднее вечером в среду", - сказано в сообщении полиции

Парк Эллипс - большая лужайка, расположенная за южной оградой Белого дома. С него многочисленные туристы наблюдают за посадкой и взлетом президентских вертолетов, из-за близости к Белому дому территория парка находится под усиленной охраной полиции и секретной службы.