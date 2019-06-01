Взрыв прогремел на заводе в Дзержинске, есть пострадавшие

На заводе "Кристалл" в российском городе Дзержинске произошли взрывы, создан оперативный штаб.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Серия взрывов и пожар произошли в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области в субботу 1 июня.

По данным РИА Новости, в результате инцидента девятнадцать человек получили осколочные ранения легкой и средней тяжести.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Дзержинске создан оперативный штаб, обстоятельства произошедшего выясняются.

Завод "Кристалл" занимается изготовлением взрывчатки для вооружения и для гражданских отраслей промышленности.