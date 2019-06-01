Пассажирский поезд загорелся в Адыгее

ЧП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде возле станции Шенджий на участке Энем — Горячий Ключ Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщает РИА Новости.

По данным Северо-Кавказской железной дороги, водитель КамАЗа выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер — Нижневартовск. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. От удара грузовик загорелся.

на данный момент пожар удалось потушить. По предварительным данным, пострадал один человек — водитель КамАЗа.

Пассажиров поезда отправили на автобусах в Краснодар, всего с поезда эвакуированы 189 человек.