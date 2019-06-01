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Взрывы на заводе в Дзержинске

Пожар на заводе в Дзержинске ликвидирован

© Sputnik / Анастасия Макарычева
Происшествия
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Пожар произошел на заводе по изготовлению взрывчатки в Нижегородской области в субботу 1 июня.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Пожар на заводе "Кристал" в Дзержинске Нижегородской области, где произошла серия взрывов в субботу 1 июня, ликвидирован, передает РИА Новости.

Взрыв на оборонном заводе Кристал в Дзежинске. 1 июня 2019
© Foto/ страница в ВКонтакте "Мой Нижний Новгород"
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Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов, после чего возник пожар. Площадь возгорания составила сто квадратных метров.

По данным регионального министерства здравоохранения, пострадали 42 человека, 14 из них госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

Завод "Кристалл" занимается изготовлением взрывчатки для вооружения и для гражданских отраслей промышленности.

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