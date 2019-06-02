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Взрывы на заводе в Дзержинске

Власти выделят материальную помощь пострадавшим при взрывах в Дзержинске

МЧС РФ
Происшествия
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Пожар произошел на заводе по изготовлению взрывчатки в Нижегородской области в субботу 1 июня.

СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Пострадавшие в результате взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске и госпитализированные с травмами различной тяжести жители города и работники завода получат материальную помощь в размере 150 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице", - сказал глава региона.

По предварительным данным, оценивается в миллионы рублей.

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила в Дзержинске произошло несколько взрывов. После этого возник пожар. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 85 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов". В Дзержинске, а также в соседних населенных пунктах Пыра, Желнино и Лесной Кордон ввели режим ЧС.

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