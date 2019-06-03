Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 116

Взрывы прогремели на заводе по изготовлению взрывчатки в Нижегородской области в субботу 1 июня.

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что в больницах остаются 17 человек, один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших один ребенок.

В субботу 1 июня в цеху по производству тротила на заводе "Кристалл" в Нижегородской области произошли три взрыва, за которыми последовал пожар, общая площадь которого составила сто квадратных метров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".