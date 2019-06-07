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Маргарита Симоньян на сцене проекта Ты супер! Суперсезон

Симоньян выписали из больницы

© Sputnik / Евгения Новоженина
Происшествия
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Главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян выписали из больницы.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян выписали из больницы с диагнозом "угроза позднего выкидыша", куда она попала после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции "Эхо Москвы" в четверг 6 июня.

© Sputnik / Александр Натрускин
Бог даст, обойдется: Симоньян рассказала о самочувствии после госпитализации

"Несколько капельниц и строгий медицинский контроль — огромное спасибо врачам", - написала Симоньян в своем Telegram канале.

Журналист пояснила, что у нее нет претензий к "Эхо Москвы" и главреду издания Алексею Венедиктову.

"Смею надеяться, что, несмотря на улюлюкающую поддержку, Любовь и сама понимает, что поступила нехорошо, и мучается этим. Не надо мучиться. Все мы в молодости делаем ошибки, о которых жалеем", - добавила Симоньян.

Симоньян была госпитализирована после того, как в здании радиостанции "Эхо Москвы" ее встретила Соболь с включенной камерой и настойчивыми вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Главред RT ответила, что не хочет разговаривать, а также попросила сотрудников радиостанции изолировать ее, поскольку ей нельзя нервничать.

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