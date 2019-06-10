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Мотоциклист в Сочи выжил после падения в обрыв с высоты 20 метров

© Sputnik / Юрий Лашов
Происшествия
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Спасатели Хостинского подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России подняли из обрыва пострадавшего в ДТП мотоциклиста.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Сочинские спасатели эвакуировали мотоциклиста, который упал в обрыв с высоты 20 метров, сообщается на сайте Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Отмечается, что мотоциклист не справился с управлением на Сухумском шоссе, на отрезке старой автодороги Хоста-Кудепста, врезался в отбойник и упал в обрыв. Происшествие случилось в воскресенье 9 июня.

Спасатели провели эвакуацию при помощи альпинистского снаряжения и акьи (сани-волокуша для транспортировки пострадавших в горах - ред.), говорится в сообщении. Пострадавший был передан врачам скорой помощи.



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