Владельца дельфинария в Сочи заподозрили в незаконной добыче афалин

Черноморский подвид афалин занесен в Красную книгу России, промысел черноморской афалины запрещен с 1966 года.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. На владельца одного из дельфинариев Большого Сочи завели уголовное дело о незаконной добыче краснокнижных афалин, подтвердить его причастность к преступлению поможет ДНК-экспертиза, которая впервые проводится в регионе в отношении морских млекопитающих, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому.

В дельфинарий пограничники пришли в рамках расследования дела о браконьерстве, возбужденного еще в 2017 году. Оперативники установили, что живой груз предназначался для доставки в один из сочинских дельфинариев, который на время курортного сезона арендовал предприниматель из Ростовской области.

При проверке дельфинария, были обнаружены три "нелегальных" дельфина – две взрослые особи и, со слов директора дельфинария, их детеныш-афалин. При этом владелец не смог документально подтвердить свое право на содержание краснокнижных животных.

© Foto / Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю При проверке дельфинария, были обнаружены три «нелегальных» дельфина

"Правоохранители полагают, что подтвердить их причастность к совершенному преступлению поможет назначенная генетическая экспертиза, которую проводят сотрудники одного из профильных научно-исследовательских институтов города Москвы и привлекаются специалисты Департамента ветеринарии Краснодарского края", - сообщили в ведомстве.

"ДНК-исследование в отношении морских млекопитающих в регионе проводится впервые. Оно позволит с высокой степенью достоверности подтвердить родство обнаруженных дельфинов", - подчеркнули в Погрануправлении.

Черноморская афалина – один из подвидов дельфинов афалина.Численность черноморской афалины постоянно сокращается, эти млекопитающие занесены в Красную книгу России.

Черноморская афалина плавает в водах Черного моря, чаще всего в прибрежной зоне, но может обитать и на глубине.

В ходе исследований у афалин была обнаружена способность подражать человеку звуками и движениями. Они легко дрессируются, понимают указательных жесты, узнают себя в зеркале.

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Однако в неволе афалины часто заболевают язвой желудка, бактериальными инфекциями, а также страдают от стрессов.