Землетрясение в семь баллов произошло у берегов Индонезии

Подземные толчки магнитудой 6,9 баллов были зафиксированы у берегов Индонезии в воскресенье 7 июля, угрозы цунами нет.

СУХУМ - 7 июл, Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,9 баллов произошло у берегов Индонезии в воскресенье 7 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 15:00 по местному времени (18:08 по московскому времени). По данным исследований сейсмологов, эпицентр находился на глубине 24 километров на расстоянии 129 километров на юго-западе от населенного пункта Тернате.

Сообщений о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Изначально сейсмологи предполагали, что землетрясение может привести к угрозе цунами. Однако впоследствии предположение не подтвердилось. Угрозу цунами объявлять не стали.

Земля пополам: кадры землетрясения в Калифорнии>>

В июне в регионе произошло множество землетрясений. Самое мощное из них достигло магнитуды 7,3 и было зафиксировано в море Банда у индонезийских островов. Очаг залегал на глубине 208,3 километров.