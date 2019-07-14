МЧС назвало предварительную причину пожара в сухумской гостинице

Гостиница "Александрия" в центре Сухума загорелась вечером 13 июля, полностью ликвидировать пожар удалось в 22:33 по местному времени.

СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. По предварительной версии, пожар в гостиница "Александрия" в центре Сухума на улице Дбар произошел из-за замыкания электропроводки, сообщил Sputnik начальник отдела государственного пожарного надзора пожарно-спасательного отряда Сухума и Сухумского района Андрей Казарян.

"Вся изоляция электропроводки выгорела, а также следы горения шли по шахте к чердаку. Большая часть конструкции чердачного помещения обгорела, на чердак трудно было пробраться, наши ребята работали с трудом", - добавил он.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания в гостинице "Александрия" составила 50-60 квадратных метров. Пожарные выехали на место происшествия в 20:15, полностью ликвидировать пожар удалось в 22:33.