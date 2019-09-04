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Найдены тела пилотов разбившегося в Ставропольском крае штурмовика

© Sputnik / Сергей Пятаков
Происшествия
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Штурмовик Су-25 потерпел аварию в Ставропольском крае, выполняя полет без боекомплекта.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

По данным Минобороны России, оба погибших летчика не успели катапультироваться. Их тела находились в кабине воздушного судна, которая при падении ушла под землю на глубину более трех метров. Ее извлекли из образовавшейся воронки.

Трагедия произошла во вторник 3 сентября. Су-25УБ, выполнявший полет без боекомплекта, потерпел крушение примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска. Штурмовик в момент удара об землю взорвался и полностью разрушился.



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