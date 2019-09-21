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Туристический автобус попал в ДТП в Анталье: 15 россиян пострадали

© AP Photo / DHA-Depo Photos
Происшествия
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Автобус с туристами, в салоне которого находились 22 россиянина, направлялся из отеля в аэропорт и перевернулся в районе Аксу.

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Пятнадцать российских туристов пострадали в результате аварии с автобусом в турецкой провинции Анталья, тяжелораненых нет, рассказали РИА Новости в генконсульстве России.

Семь, из 22 находившихся в автобусе россиян, после ДТП продолжили путь к аэровокзалу, поскольку у них не было никаких жалоб, сообщили российские дипломаты.

"Пятнадцать были госпитализированы в различные больницы. На данный момент восемь человек остаются в больницах", - сказал представитель генконсульства в Анталье.

Он выразил надежду, что с завтрашнего дня пострадавших начнут выписывать из медучреждений. Дипломат подчеркнул, что ни у кого из россиян нет серьезных травм, угрожающих жизни.

Он добавил, что генконсульство держит вопрос на контроле. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Теги:
туристы, ДТП, Анталья (провинция), Турция


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